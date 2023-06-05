Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:01, 5 июня 2023Экономика

Турецкая лира упала после возвращения старого министра финансов

Курс турецкой валюты упал на 1,39%, до 21.21 лиры за один доллар

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Курс турецкой лиры 5 июня упал более чем на один процент. Максимально национальная валюта падала по отношению к доллару на 1,39 процента, до уровня в 21,22 лиры за доллар США.

Лира продолжает падение после новости о возвращении на пост главы министерства казначейства и финансов Мехмета Шимшека. Ранее он занимал пост главы Минфина и вице-премьера Турции, пока в 2018 году президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не назначил на эту должность своего зятя Берата Албайрака.

Курс USDTRY от TradingView

Аналитики Financial Times предполагают, что назначение Шимшека говорит о готовности президента вернуться к традиционной денежно-кредитной политике и повышению ключевой ставки. По словам стратега по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тима Эша, назначение Шимшека дает турецкой экономике «шанс отойти от края пропасти».

Новый министр финансов заявил Reuters, что приоритетом в его работе будет снижение стремительно растущей инфляции в стране.

«Для нашей страны жизненно важно снова снизить инфляцию до однозначных цифр в среднесрочной перспективе, повысить предсказуемость во всех областях и ускорить структурные преобразования, которые сократят дефицит текущего счета», — добавил он.

Материалы по теме:
В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?
В России предложили работать шесть дней в неделю.Как это поможет российской экономике?
22 мая 2023
Что такое отпускные и как их рассчитать? Как сотрудник может получить больше денег за отдых
Что такое отпускные и как их рассчитать?Как сотрудник может получить больше денег за отдых
30 мая 2023

Эксперты Morgan Stanley ранее прогнозировали, что лира может обрушиться на 29 процентов, до отметки в 26 лир за доллар уже к концу года, если в стране не изменится текущая денежно-кредитная политика. Ослабление национальной валюты Турции аналитики связывают с неортодоксальной политикой, которой придерживается Эрдоган. Центральный банк страны снижает процентные ставки, несмотря на высокую инфляцию, из-за чего с момента начала эксперимента в начале 2021 года курс лиры рухнул почти в три раза. В Morgan Stanley объясняют политикой президента массовый уход зарубежных инвесторов с местного рынка — за десять лет общий объем иностранных активов в турецких ценных бумагах сократился на 85 процентов, или на 130 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о вытеснении ВСУ российскими войсками
    Росстат сообщил о росте доли довольных зарплатой россиян
    В России выросли продажи легковых автомобилей
    Врач перечислила россиянам способы избежать рисков при нанесении татуировок
    Пушилин сообщил об успехах российских войск в Марьинке
    Стали известны сроки проведения протезирования Костомарову
    На железнодорожных путях около российской колонии произошел взрыв
    Пушилин оценил ситуацию на флангах Артемовска
    Анна Седокова опубликовала видео в стрингах и ботфортах
    США открестились от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.