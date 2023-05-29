Турецкой лире предсказали резкое падение после победы Эрдогана на выборах

Morgan Stanley: курс лиры может упасть на 29% после победы Эрдогана на выборах президента

После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции национальная валюта страны упала в цене, однако в дальнейшем курс рискует обвалиться еще больше, предупредили в Morgan Stanley. Об этом сообщает Bloomberg.

Лира может рухнуть на 29 процентов и достигнуть отметки в 26 лир за доллар раньше, чем предсказывали аналитики. К концу года курс составит 28 лир за доллар, если в стране не изменится текущая денежно-кредитная политика. По состоянию на 11:15 мск американская валюта торговалась на уровне 20,06 лиры.

Потенциальное резкое ослабление национальной валюты Турции аналитики связывают с неортодоксальной политикой, которой придерживается Эрдоган. В рамках такого подхода Центробанк снижает процентные ставки, несмотря на высокую инфляцию. С начала 2021 года, когда начался эксперимент, курс лиры рухнул почти в три раза. Между тем в апреле инфляция в Турции составляла 43,68 процента.

Специалисты Morgan Stanley утверждают, что такая политика вызвала массовый уход зарубежных инвесторов с турецкого рынка — с 2013 года общий объем иностранных активов в турецких ценных бумагах сократился примерно на 85 процентов (почти на 130 миллиардов долларов).

О том, что Эрдоган в очередной раз победил на выборах президента страны, стало известно вечером 28 мая. После обработки 99,43 процента от общего количества бюллетеней он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.