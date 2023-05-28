ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана

Глава ЦИК Турции Йенер заявил, что Эрдоган победил во втором туре президентских выборов

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. Его слова передает Reuters.

По его словам, Эрдоган получил 52,14 процентов голосов избирателей, в то время как глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процентов.

Уточняется, что в настоящее время обработано 99,43 процентов от общего количества бюллетеней. Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу составляет больше двух миллионов голосов.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье. Для победы кандидат должен набрать простое большинство голосов. Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.