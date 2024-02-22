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14:45, 22 февраля 2024Экономика

Сменивший руководителя ЦБ Турции остановил подъем ключевой ставки

ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 45 %

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки, сохранив показатель на уровне 45 процентов после многократного повышения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В комментарии к озвученному решению говорится, что цены в стране растут в рамках прогноза, а балансирование внутреннего спроса продолжается. Текущий уровень ставки пообещали удерживать, до тех пор пока не будет достигнуто устойчивое снижение инфляции, и ужесточить курс денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации.

Остановить рост ключевой ставки ЦБ Турции решил на фоне смены руководителя регулятора. Прежняя его глава Хафизе Гайе Эркан, поднявшая за восемь месяцев показатель с 8,5 процента, в начале февраля была вынуждена подать в отставку.

Политика первой женщины во главе турецкого Центробанка шла вразрез с ранее проводимой другими назначенными президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом руководителями регулятора линией низких ставок при высокой инфляции. В то же время Эркан обосновала свой уход развернутой клеветнической кампанией и желанием защитить семью.

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      Дмитрий Воронин
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