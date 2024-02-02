Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 2 февраля 2024Мир

Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана об отставке

Глава Центробанка Турции Эркан попросила президента Эрдогана об отставке
Хафизе Гайе Эркан

Хафизе Гайе Эркан. Фото: Turkish Central Bank / Reuters

Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку, попросив президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее просьбу. Ее обращение приводит Habertürk.

Как отметила Эркан, экономическая программа регулятора начала приносить плоды, о чем свидетельствуют увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции.

«Несмотря на позитивные сдвиги, как известно общественности, недавно была организована крупная кампания против моей репутации. Чтобы не допустить дальнейшего влияния этого на мою семью и ребенка, которому не исполнилось еще и 1,5 года, я попросила у президента освободить меня от обязанностей», – заявила глава турецкого ЦБ.

Инфляция в Турции находилась на минимальных уровнях с 2021 года в июне, сразу после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда в годовом измерении она составляла 38,2 процента. К сентябрю рост цен ускорился почти до 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      В Минздраве объяснили приостановление внедрения МКБ-11 в России

      НХЛ объявила о проведении нового турнира для сборных без России

      В США оценили последствия увольнения Залужного для ВСУ

      Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана об отставке

      YouTube заблокировал клип на песню «Дымок» в России

      МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством

      СКА в шестой раз подряд в нынешнем сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

      Путин обменялся подарками с девочкой из Тулы

      В России приостановили внедрение международной классификации болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше