Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана об отставке

Глава Центробанка Турции Эркан попросила президента Эрдогана об отставке

Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку, попросив президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее просьбу. Ее обращение приводит Habertürk.

Как отметила Эркан, экономическая программа регулятора начала приносить плоды, о чем свидетельствуют увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции.

«Несмотря на позитивные сдвиги, как известно общественности, недавно была организована крупная кампания против моей репутации. Чтобы не допустить дальнейшего влияния этого на мою семью и ребенка, которому не исполнилось еще и 1,5 года, я попросила у президента освободить меня от обязанностей», – заявила глава турецкого ЦБ.

Инфляция в Турции находилась на минимальных уровнях с 2021 года в июне, сразу после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда в годовом измерении она составляла 38,2 процента. К сентябрю рост цен ускорился почти до 60 процентов.