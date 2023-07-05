Инфляция в Турции замедлилась до минимума за полтора года

Turkstat: инфляция в Турции в июне замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции опустилась в июне до минимальных с декабря 2021 года 38,2 процента в годовом измерении, сообщает Turkstat.

Показатель снижается восьмой месяц подряд, хотя курс местной лиры продолжает находиться на рекордно низких отметках. Его падение, ускорившееся после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом, остановить пока не удается. В конце июня курс преодолел психологическую отметку 26 лир за доллар.

В связи с этим, по мнению аналитика рынка Conotoxia Бартоша Савицки, оснований для оптимизма в турецкой экономике сейчас мало. «Свободное падение лиры снова начинает сказываться, поскольку оно снова вызывает ценовое давление», — цитирует его CNBC.

Индекс потребительских цен в стране вырос на 3,92 процента в месячном исчислении (Reuters прогнозировало 4,84 процента) при майском росте на символические 0,04 процента. Наибольший рост был связан с ценами на табак и алкоголь, которые прибавили в июне сразу 11,13 процента.

3 июля Центробанк (ЦБ) Турции объявил о решении прекратить поддержку лиры за счет валютных интервенций. Перед этим ЦБ страны, который около месяца назад впервые возглавила женщина (Хафизе Гайе Эркан), повысил ключевую ставку почти вдвое — с 8,5 до 15 процентов.

