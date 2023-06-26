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12:57, 26 июня 2023Экономика

Турецкая лира рекордно рухнула

Курс турецкой национальной валюты упал ниже 26 лир за доллар

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

В ходе торгов на валютном рынке 26 июня курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:45 по московскому времени курс национальной валюты Турции упал ниже 26 лир за доллар, впервые преодолев эту психологическую отметку. На момент написания материала он немного откатился от пиковых значений и составлял 25,84 лиры за доллар.

В воскресенье, 25 июня, Центральный банк Турции объявил об упрощении регулирования обращения с ценными бумагами, чтобы «увеличить функциональность рыночных механизмов и укрепить макрофинансовую стабильность».

Курс USDTRY от TradingView

Курс турецкой валюты резко упал после того, как 22 июня Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов. Это стало первым решением при новой главе регулятора Гайе Эркан. Руководство ЦБ страны выступило против политики переизбранного президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который неоднократно обещал, что пока он остается у власти, ставка будет только снижаться.

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