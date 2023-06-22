Турецкая лира рухнула после решения Центробанка

Курс турецкой лиры опустился до минимума после резкого повышения ставки Центробанком

На фоне решения турецкого Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов курс национальной валюты рухнул до исторического минимума. Доллар на международном рынке Forex по состоянию на 16:00 достиг уровня 24,52 лиры.

Такая динамика стала реакцией на слишком скромное действие регулятора. После назначения его главой Хафизе Гайе Эркан, которая ранее работала в крупнейших западных банках, аналитики ждали более резкого движения по ставке, возможно, до 40 процентов. Однако в ЦБ только пообещали ужесточение денежно-кредитной политики на дальнейших заседаниях, если это будет нужно.

До заседания регулятора повышение ставки до 15 процентов рассматривалось как самый скромный вариант. Однако в том, что новое экономическое руководство Турции пойдет против многолетних требований президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о снижении ставки, почти никто не сомневался в связи с критической ситуацией, которая складывается с инфляцией и стоимостью лиры.

Помимо Эркан за турецкую экономику согласился отвечать бывший стратег Merrill Lynch Мехмет Шимшек. Ранее он уже возглавлял Минфин и согласился вернуться только при определенных условиях. Фактически речь идет о завершении турецкого эксперимента в экономике, который в последние годы проводил Эрдоган.

Президент Турции был уверен, что снижение ставки позволяет улучшить кредитование промышленности, а значит, в конечном итоге приведет к укреплению лиры и снижению инфляции. В реальности за последние десять лет лира стала худшей валютой мира за исключением венесуэльского боливара, она обесценилась в 12 раз.