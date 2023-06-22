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15:14, 22 июня 2023Экономика

Центробанк Турции выступил против политики Эрдогана

ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15 процентов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Первым решением Центробанка Турции при его новой главе Гайе Эркан стало повышение ключевой ставки с 8,5 до 15 процентов, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции сообщил о начале курса на снижение инфляции, необходимого для обеспечения стабильности цен. Регулятор пообещал, что «ужесточение денежно-кредитной политики будет и далее усиливаться по мере необходимости».

Пойдя на резкое повышение ставки, новое руководство ЦБ выступило против многолетней политики Реджепа Тайипа Эрдогана, который недавно был переизбран главой государства. Эрдоган неоднократно обещал, что пока он остается у власти, ставка будет только снижаться. За последние два года турецкий ЦБ под давлением президента опустил показатель с 19 до 8,5 процента, что привело к значительному росту инфляции и снижению курса нацвалюты.

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Для проведения собственной экономической политики Эрдоган ранее уволил несколько глав Центробанка. Однако сейчас Минфин и казначейство возглавил Мехмет Шимшек — бывший стратег Merrill Lynch, который ранее до этого уже руководил ведомством и согласился вернуться только при определенных условиях. А назначенная на пост руководителя ЦБ Хафизе Гайе Эркан является выпускницей Принстона и бывшей сотрудницей Goldman Sachs. Она стала первой женщиной в Турции в этой должности.

От нового экономического блока ждали возвращения к более традиционной экономической политике, чем та, которую продвигал Эрдоган, в том числе в вопросе ставок. Большинство экспертов полагали, что на первом заседании ЦБ поднимет ставку до 15-20 процентов, а некоторые аналитики даже прогнозировали рост до 40 процентов.

На фоне оглашенного регуляторов решения курс турецкой валюты упал. Утром 20 июня за доллар давали 23,6 лиры, а к 15:00 по московскому времени 21 июня курс приблизился к 24,2 лиры за единицу американской валюты.

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    Дмитрий Воронин
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