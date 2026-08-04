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09:02, 4 августа 2026 (обновлено: 09:49, 4 августа 2026)Россия

Раскрыты новые данные о пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Губернатор Воробьев: При атаке ВСУ на промзону в Чехове пострадали 10 человек
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промзону в селе Новоселки в Чехове Московской области пострадали 10 человек. Эти данные раскрыл в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев сообщал о шести пострадавших и пяти жителях Московской области, которых не удалось спасти. По новым данным, состояние семерых пострадавших оценивается как среднетяжелое, еще один в тяжелом состоянии, а двое отказались от госпитализации.

«У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил губернатор.

Ранее появились кадры последствий удара ВСУ по Подмосковью, их опубликовал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

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