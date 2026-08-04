Появились кадры последствий удара ВСУ по Подмосковью

Глава Чехова Собакин опубликовал кадры последствий удара ВСУ

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал снимки последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры появились на странице Собакина во «ВКонтакте».

На выложенных чиновником снимках видна поврежденная электроподстанция, а также след от попадания дрона по территории складского комплекса. Суд по фото, в здании склада выбиты окна и посечен фасад. На другом кадре видны повреждения, которые получил частный жилой дом в Подмосковье.

«Все экстренные службы продолжают работать на местах в усиленном режиме. Официальные данные будут обновляться», — написал в блоге Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жертвами ночной атаки на регион стали пять человек, еще шестеро получили ранения.