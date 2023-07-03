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14:46, 3 июля 2023Экономика

Турецкий Центробанк решил прекратить поддерживать лиру

Глава турецкого ЦБ Эркан: поддержка лиры за счет валютных интервенций будет прекращена

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Турецкий Центробанк (ЦБ) решил прекратить поддержку лиры за счет валютных интервенций. Об этом со ссылкой на главу регулятора Хафизе Гайе Эркан сообщает турецкая газета Ekonomim.

По данным издания, после повышения ключевой ставки в стране Эркан на встрече с местными банкирами предупредила о «радикальных изменениях в денежно-кредитной политике». Глава регулятора заявила, что ЦБ больше не будет подавлять обменный курс и вместо этого сосредоточится на борьбе с инфляцией.

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В мае инфляция в Турции замедлилась до 39,59 процента. Перед этим местный ЦБ повысил ключевую ставку почти вдвое — с 8,5 до 15 процентов. При этом регулятор не исключил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если это потребуется.

После решения курс национальной валюты обвалился до нового исторического минимума, ниже 26 лир за доллар, впервые преодолев эту психологическую отметку. Несмотря на то что руководство регулятора выступило против политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который обещал сохранить низкую ставку, национальная валюта продолжила падать в цене.

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    Вячеслав Агапов
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