Годовая инфляция в Турции в августе ускорилась до 58,94 процента

Годовая инфляция в Турции приблизилась к 60 процентам. В августе она ускорилась до 58,94 процента с 47,83 процента в июле. Об этом сообщается на сайте статистического института страны (Turkstat).

Рост цен показал самую резкую динамику с начала 2022 года, а также оказался гораздо выше ожиданий. Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали более умеренный рост инфляции, до 55,9 процента. В месячном исчислении показатель составил 9,1 процента, что также намного выше ожиданий (7 процентов).

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков, которые составляют около четверти потребительской корзины, выросла на 72,9 процента в годовом выражении в августе с 60,7 процента в июле, инфляция в сфере услуг за тот же период ускорилась с 69,7 до 79,6 процента. Рост цен производителей, который является ранним индикатором инфляционного давления, составил 49,4 процента (44,5 процента в июле).

Главный экономист QNB Finansbank Эркин Исик предположил, что к концу текущего года инфляция увеличится до 70 процентов, и затем достигнет пика в 75 процентов в середине 2024 года из-за «базового эффекта от цен на природный газ». Агентство Bloomberg Economics, в свою очередь, после публикации августовских данных пересмотрело свои ожидания по инфляции на конец года с 57 до 65,5 процента.

Центробанк Турции ожидает, что в 2023 году инфляция составит 58 процентов, вырастет на пике во втором квартале 2024 года до 60 процентов, а затем будет снижаться.

24 августа комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции на фоне ускорения инфляции и ослабления национальной валюты резко повысил учетную ставку — с 17,5 процента до 25 процентов. При этом большинство аналитиков, опираясь на прошлые решения, ожидали более осторожных действий, подъема до 20 процентов. Планируется, что следующее заседание ЦБ по ставке состоится 21 сентября.