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14:48, 24 августа 2023Экономика

Центробанк Турции начал спасать лиру

Центробанк Турции поднял процентную ставку с 17,5 процента до 25 процентов

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

Комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции неожиданно резко повысил учетную ставку — с 17,5 процента до 25 процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Большинство аналитиков, опираясь на прошлые решения, ожидали более осторожных действий, подъема до 20 процентов. Они отмечали, что быстрое повышение ставок усложнит работу бизнесу и поставит в сложное положение отдельные слои населения.

По всей видимости, на турецкий ЦБ повлияло ускорение инфляции. По итогам июля она выросла до 47,83 процента, в то время как в июне составляла 38,21 процента. Кроме того, регулятору уже приходится спасать лиру, которая на фоне нерешительности ЦБ в последние месяцы много раз обновляла исторические минимумы.

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Сразу после объявления по ставке турецкая валюта укрепилась более чем на полтора процента, с 27,2 лиры за доллар до 26,6 лиры. В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Наряду с российским рублем и аргентинским песо турецкая лира входит в тройку худших валют развивающихся рынков с начала года.

К такой ситуации привела многолетняя политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Несмотря на предостережения экономистов, турецкий лидер неуклонно требовал смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако после победы на очередных президентских выборах поменял команду, отвечающую за финансовую стратегию. Новые назначенцы полностью изменили курс, но их действия пока не дают результата.

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    Платон Щукин
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