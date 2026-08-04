Мужчина покатал сыновей на крышке багажника Porsche и оказался в суде

Суд выписал большой штраф владельцу Porsche и лишил прав за катание детей на багажнике

Житель Сингапура превратил поездку с детьми в опасный аттракцион, за что поплатился крупной суммой и водительским удостоверением, пишет Carscoops.

Желая необычно провести время с сыновьями, 40-летний Прем Анам Сугунакумар усадил мальчиков семи и восьми лет на крышку багажника собственного ярко-желтого спорткара Porsche Cayman. Дети сидели спиной вперед, удерживаясь за тюнингованное антикрыло. В таком положении компания проехалась по оживленной улице.

Супруга водителя опубликовала короткое видео этого развлечения в социальных сетях. Один из очевидцев обратил внимание на ситуацию, когда несовершеннолетние едут не в салоне в детских креслах, и заявил об этом в полицию.

Стражи порядка быстро установили личность нарушителя и задержали его. Автомобилист предстал перед судом. Он полностью признал ответственность за необдуманный поступок, поставивший под угрозу безопасность малолетних. Теперь в ближайшие полгода возить сыновей в школу он не сможет. Суд приостановил действие его прав на управление машиной на шесть месяцев. Кроме того нарушителю назначили штраф в размере пяти тысяч сингапурских долларов (около 312 тысяч рублей), что является предельно возможным денежным взысканием за данное правонарушение.

Ранее стало известно, что поездка механика на клиентском Mercedes-Benz C300 по барам обернулась для дилера судом. Владелица машины сдала ее в техцентр для устранения неполадок, но сотрудник компании решил, что может использовать машину в личных целях.