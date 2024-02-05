Названа причина ухода с поста первой женщины во главе ЦБ Турции

Причиной отставки главы ЦБ Турции назвали ее конфликт с главой Минфина Шимшеком

Причиной произошедшей на днях отставки с поста главы ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан мог стать ее давний конфликт с главой Минфина Мехметом Шимшеком, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. Своей версией он поделился с «Ведомостями».

По мнению эксперта, руководители периодически спорили друг с другом, а Шимшек изначально лоббировал назначение на пост руководителя Центробанка Фатиха Карахана, который и занял должность после ухода Эркан. Сама она обосновала свое прошение об отставке развернутой клеветнической кампанией и желанием защитить семью.

С уходом с поста первой женщины во главе местного регулятора президент страны Реджеп Тайип Эрдоган согласился, учитывая рост ее непопулярности на фоне запланированных на 31 марта в Турции местных выборов, считает Дюрре. Специалист не ожидает смены экономической политики властей, поскольку «нынешние руководители ранее учились и работали в США и все они приверженцы одной экономической школы». Новый глава ЦБ уже заявил о том, что намерен продолжить борьбу с инфляцией.

На посту главы ЦБ Эркан проработала с июня 2023 года. При ней в рамках борьбы с ростом цен ключевая ставка выросла с 8,5 до 45 процентов, что шло вразрез с ранее проводимой другими назначенными Эрдоганом руководителями регулятора линией низких ставок при высокой инфляции.