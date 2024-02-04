Новый глава ЦБ Турции пообещал бороться с инфляцией

Глава ЦБ Турции: регулятор намерен не допустить ухудшения инфляционных прогнозов

Новый глава Центрального банка Турции Фатих Карахан заявил, что регулятор намерен продолжить борьбу с инфляцией. Об этом со ссылкой на пресс-службу турецкого ЦБ пишет РИА Новости.

Руководитель Центробанка рассказал, что главным приоритетом организации является обеспечение ценовой стабильности. Карахан рассказал, что жесткая денежно-кредитной политика сохранится до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня. «Мы определенно не допустим ухудшения инфляционных прогнозов», — пообещал он.

Инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года выросла до 64,77 процента в годовом выражении по сравнению с 61,98 процента в ноябре. При этом местные потребители оценили годовую инфляцию в 96 процентов — в 1,5 раза выше официальных данных о росте потребительских цен.

В пятницу 2 февраля глава турецкого регулятора Хафизе Гайе Эркан обратилась к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой об отставке. Она объяснила это решение «крупной кампанией, организованной против своей репутации», и опасениями дальнейшего влияния ситуации на своих семью и ребенка.

Новым главой Центрального банка страны был назначен Фатих Карахан, занимавший ранее должность заместителя управляющего регулятором. За время своей карьеры он работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в 2022 году начал работать старшим экономистом в Amazon.