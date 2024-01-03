Инфляция в Турции достигла рекордных максимумов

Insider Paper: показатель годовой инфляции в Турции достиг 64,77 % в декабре

Показатель годовой инфляции в Турции почти достиг 65 процентов в декабре, а к маю 2024 года он может дойти до 70–75 процентов. Об этом сообщает агентство Insider Paper со ссылкой на данные Agence France-Presse (AFP).

Официальный годовой уровень инфляции в Турции вырос с 61,98 процента в ноябре до 64,77 процента в декабре. Команда экономистов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ориентируется на рынок и ожидает, что инфляция начнет снижаться с почти рекордных максимумов в течение четырех месяцев.

Ранее глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заявил, что в 2024 году власти страны намерены снизить показатель инфляции почти в два раза относительно текущего, до 34 процентов.

Инфляция в Турции находилась на минимальных уровнях с 2021 года в июне, сразу после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда в годовом измерении она составляла 38,2 процента. К сентябрю рост цен ускорился почти до 60 процентов. Согласно планам Центробанка, показатель в 2023 году составит в Турции 65 процентов, но, по оценкам экспертов, он может оказаться и выше 67 процентов.