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13:32, 30 ноября 2023Экономика

В Турции собрались снизить инфляцию вдвое

Минфин Турции ожидает снижения инфляции в стране в 2024 году до 34 процентов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек заявил, что в 2024 году власти страны намерены снизить показатель инфляции почти в два раза относительно текущего, до 34 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TRT Haber.

Инфляция в Турции находилась на минимальных уровнях с 2021 года в июне, сразу после переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тогда в годовом измерении она составляла 38,2 процента. К сентябрю рост цен ускорился почти до 60 процентов. Согласно планам Центробанка, показатель в 2023 году составит в Турции 65 процентов, но, по оценкам экспертов, он может оказаться и выше 67 процентов.

По словам Шимшека, финансовые власти собираются после достижения запланированного на 2024 год уровня роста цен свести его в дальнейшем к однозначным значениям. «Финансовая стабильность является одной из наших основных целей», — сказал чиновник, комментируя состояние национальной экономики. ЦБ Турции ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 33 процентов и в 2025-м — до 15 процентов.

На прошлой неделе регулятор в очередной раз подряд поднял учетную ставку, увеличив ее с 35 до 40 процентов. После произошедшей летом смены руководства Центробанка, показатель вырос уже в пять раз, что позволило стабилизировать курс турецкой лиры по отношению к доллару.

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      Дмитрий Воронин
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