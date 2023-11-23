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14:51, 23 ноября 2023Экономика

Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

ЦБ Турции поднял учетную ставку с 35 до 40 % из-за высокой инфляции
СюжетКурс доллара:

Фото: Ali Balikci / Anadolu Agency / Getty Images

Центральный банк Турции шестой раз подряд поднял учетную ставку — повышение составило 5 процентных пунктов, с 35 до 40 процентов, сказано на сайте регулятора.

ЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику на фоне высокой инфляции, которая по итогам октября замедлилась до 61,3 процента при цели в 5 процентов. Главным драйвером роста цен остается текущий уровень спроса, устойчивость инфляции в сфере услуг и геополитические риски.

В то же время действия регулятора привели к тому, что спрос начал замедляться. В связи с этим ЦБ ожидает, что вскоре цикл ужесточения монетарной политики подойдет к концу. Регулятор прогнозирует, что по итогам 2023 года годовая инфляция достигнет 65 процентов, в 2024 году снизится до 33 процентов и в 2025-м — до 15 процентов.

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Большинство аналитиков не ожидали такого сильного повышения ставки, поскольку прогнозировали рост показателя на 2,5 процентного пункта, пишет Bloomberg. На фоне решения ЦБ турецкая лира резко укрепилась по отношению к доллару. На момент написания материала курс нацвалюты составляет 28,75 лиры за доллар.

Действия Центробанка, руководство которого сменилось летом 2023 года, уже выглядят более результативными, чем политика предыдущих лет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается альтернативных экономических взглядов по поводу роли учетной ставки в вопросе инфляции, и до недавней смены руководства ЦБ для замедления инфляции в стране снижали учетную ставку. Однако вопреки его представлениям это не привело к падению инфляции, а турецкая лира стала одной из самых слабых по отношению к доллару валют.

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      Мария Грушко
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