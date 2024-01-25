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13:29, 25 января 2024Экономика

В Турции заявили об инфляции в 1,5 раза выше официальной

TUIK: потребители в Турции оценивают годовую инфляцию в 96 процентов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Турецкие потребители оценили годовую инфляцию в 96 процентов. Об этом со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TUIK) пишет РИА Новости.

Это значение в полтора раза превышает официальные данные о росте потребительских цен. В то же время группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в Турции еще выше, в 127,21 процента.

В TUIK заявили, что получили данные в результате анкетирования граждан, в котором их попросили оценить, насколько выросли цены на товары за последний год. В свою очередь, официальные данные вычисляются ежемесячно по международным стандартам во всех провинциях, которых в стране насчитывается 81.

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Ведомство объяснило, что оценка инфляции потребителями и официальные данные разнятся не только в Турции. «В странах ЕС эти показатели могут отличаться в пять-шесть раз, в нашей стране разница гораздо ниже», — подчеркнули в TUIK.

По данным Agence France-Presse (AFP), показатель годовой инфляции в Турции в декабре почти достиг 65 процентов, а к маю 2024 года он может дойти до 70-75 процентов. При этом глава Минфина страны Мехмет Шимшек заявил, что в текущем году власти намерены снизить показатель инфляции почти в два раза, до 34 процентов. В свою очередь, ЦБ Турции ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 33 процентов и в 2025-м — до 15 процентов.

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