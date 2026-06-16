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12:59, 16 июня 2026Россия

Российский чиновник показал главе региона презентацию с трехногим мальчиком и флагом США

Чиновник представил главе Алтая презентацию с трехногим мальчиком и американским флагом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Турчак

Андрей Турчак. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай Юрий Леонтьев представил главе российского региона Андрею Турчаку презентацию с трехногим мальчиком и американским флагом. Об инциденте на заседании правительства пишет РИА Новости.

Чиновник с помощью искусственного интеллекта создал презентацию к своему докладу, который в том числе касался опасных ситуаций на воде. Однако на представленных слайдах были изображения с трехногим мальчиком и чиновником, за спиной которого был флаг одного из департаментов правительства США.

По итогу заседания чиновнику сделали замечание. «Просьба какая: больше не используйте искусственный интеллект», — призвал Турчак.

Ранее во время заседания правительства Курской области речь губернатора Александра Хинштейна прервалась фразой «пошел вон!», которую произнес один из чиновников. Исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков объяснил, что на заседании очень обрадовался заработавшему интернету и якобы крикнул сисадмину по имени Владимир: «Пошел, Вов!»

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