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12:21, 15 июня 2026Россия

Чиновник из приграничья нагрубил сотруднику во время совещания с российским губернатором

Чиновник из Курской области нагрубил сотруднику во время совещания с Хинштейном
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Во время заседания правительства Курской области речь губернатора Александра Хинштейна прервалась фразой «Пошел вон!», которую произнес один из чиновников. Видеозапись совещания опубликовало правительство региона.

После инцидента Хиншейн остановил заседание и попросил специалистов предоставить ему информацию о том, кто был автором прозвучавшей фразы. «Дальше будем разбираться уже более жестко», — сказал губернатор.

Позже Хинштейну сообщили, что фразу произнес исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. Отвечая на вопрос главы региона о произошедшем, он заявил, что «не знает, о чем речь». Вертиков пояснил, что в тот момент у него не было связи и специалисты помогали ему ее настроить. После повторного вопроса от Хинштейна чиновник признался, что фразу произнес он, а адресовалась она сотруднику, с которым у них шел разговор.

В свою очередь, губернатор указал, что подобные формулировки в общении с сотрудниками недопустимы. Он пообещал связаться с находящимся в отпуске главой района и поставить вопрос о наказании для Вертикова.

В мае в похожую ситуацию попал глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Во время совещания с Хинштейном он выругался матом, позже объяснив, что ругательства якобы предназначались кому-то из его кабинета.

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