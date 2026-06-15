Чиновник из приграничья нагрубил сотруднику во время совещания с российским губернатором

Чиновник из Курской области нагрубил сотруднику во время совещания с Хинштейном

Во время заседания правительства Курской области речь губернатора Александра Хинштейна прервалась фразой «Пошел вон!», которую произнес один из чиновников. Видеозапись совещания опубликовало правительство региона.

После инцидента Хиншейн остановил заседание и попросил специалистов предоставить ему информацию о том, кто был автором прозвучавшей фразы. «Дальше будем разбираться уже более жестко», — сказал губернатор.

Позже Хинштейну сообщили, что фразу произнес исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. Отвечая на вопрос главы региона о произошедшем, он заявил, что «не знает, о чем речь». Вертиков пояснил, что в тот момент у него не было связи и специалисты помогали ему ее настроить. После повторного вопроса от Хинштейна чиновник признался, что фразу произнес он, а адресовалась она сотруднику, с которым у них шел разговор.

В свою очередь, губернатор указал, что подобные формулировки в общении с сотрудниками недопустимы. Он пообещал связаться с находящимся в отпуске главой района и поставить вопрос о наказании для Вертикова.

В мае в похожую ситуацию попал глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Во время совещания с Хинштейном он выругался матом, позже объяснив, что ругательства якобы предназначались кому-то из его кабинета.