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14:12, 15 июня 2026Россия

Нагрубивший сотруднику во время совещания с Хинштейном российский чиновник объяснился

Нагрубивший сотруднику во время совещания с Хинштейном курский чиновник заявил об ошибке
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Baza

Исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков, нагрубивший сотруднику во время совещания правительства Курской области во главе с губернатором региона Александром Хинштейном, объяснился. Чиновник в беседе с изданием Baza в Telegram-канале отметил, что произошла ошибка — фразу «пошел вон» он не произносил.

Вертиков заявил, что на заседании очень обрадовался заработавшему интернету. Как утверждает чиновник, он крикнул сисадмину Владимиру: «Пошел, Вов».

Тот работник в этот момент находился за монитором и не обратил внимания на то, что видеоконференция с губернатором Курской области запустилась, пишет Telegram-канал Shot.

Хинштейн, который услышал совершенно иную фразу, уже пообещал жестко разобраться с поведением и. о. главы района.

Похожим образом на совещании с губернатором приграничного региона в мае оконфузился глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. На планерке с Хинштейном он выругался матом. Впоследствии он рассказал, что ругательства якобы предназначались кому-то из его кабинета.

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