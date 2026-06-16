В ВСУ признались в бесконтрольном уничтожении дронов над жилыми домами

Командир ВСУ Мустафаев: Украинские военные могут сбивать дроны над жилыми домами

В условиях военного положения украинские военные могут сбивать дроны над жилыми домами, не боясь никакой ответственности. В бесконтрольном уничтожении дронов в городской застройке признался командир Вооруженных сил Украины Рустам Мустафаев, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Никаких юридических запретов сбивать над жилыми объектами нет, потому что военное положение. За эти последствия военные никакой ответственности нести не будут», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что у большей части мобильных огневых групп нет качественных термальных или ночных прицелов, которые могут эффективно обнаруживать дроны, поэтому их работа приводит к повреждению гражданских объектов на Украине.

15 июня в украинских соцсетях появилось видео ночной атаки украинских объектов в Киеве гиперзвуковыми ракетами «Циркон». На кадрах видно, что ракета Patriot не смогла настигнуть российские снаряды.