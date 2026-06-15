«Не могут выполнить свою задачу». Американская ракета Patriot упала, не догнав российский «Циркон»

На Украине ракета Patriot не успела догнать «Циркон» и упала

На Украине ракета системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot американского производства так и не успела догнать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и упала.

«По аналогии с прошлым разом можно увидеть и попытку перехвата ракет при помощи, предположительно, MIM-104 Patriot, однако зенитная ракета, не поспевая за "Цирконами", падает где-то недалеко от места прилетов», — сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

11.12.2020 Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне "Чижа" в Архангельской области. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт заявил о неспособности ракет Patriot выполнить свою задачу

Американские ракеты Patriot оказались неспособными выполнить свою задачу. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Атаки, которые происходят на Киев с помощью наших "Цирконов" и "Кинжалов", показывают, что Patriot, как правило, промахиваются и не успевают среагировать на изменение траектории ракеты. Очень часто эти Patriot просто врезаются в гражданские дома. Потом Украина орет о том, что якобы мы били по территории Киева по гражданским объектам, хотя это известные Patriot, которые не могут выполнить свою задачу», — сказал Матвийчук.

Кроме того, добавил эксперт, когда создавались системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, таких гиперзвуковых ракет, как «Циркон», не было.

«Когда создавался Patriot, таких гиперзвуковых ракет, меняющих траектории полета, не было. Это было мощное объектовое ПВО, которое было направлено на сбитие баллистических ракет, траекторию которых можно просчитать, особенно нисходящий вид траектории падения на объект», — объяснил Матвийчук.

По словам эксперта, несмотря на модернизацию, ракета Patriot не может гоняться за постоянно меняющимися ракетами.

Кадры прилетов трех гиперзвуковых ракет 3К22 «Циркон» в Киеве в ходе ночного комбинированного удара по объектам в столице Украины. Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

«Там произошли некоторые модернизации, сегодня уже третья модернизация, немножко доработали, но ракета не может ввиду своей инертности гоняться за постоянно меняющимися ракетами. Она не способна [на это], так как конструкторы такой способности в нее не заложили», — отметил Матвийчук.

Атаки «Цирконов» и «Кинжалов» показывают неспособность Patriot среагировать на изменения траектории ракет, заключил эксперт.

ВСУ столкнулись с нехваткой ракет для Patriot

Ранее издание New York Times (NYT) написало, что украинские военные столкнулись с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечалось, что у Украины не хватает перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Вследствие этого вооруженные силы страны не могут справиться с массированными атаками со стороны России, которые ужесточились в последние недели.

На ПВО влияют темпы поставок данных ракет. Известно, что в настоящее время они требуются США и союзникам из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты

Сообщалось, что Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны и увеличившегося производства в России.

Как отмечалось, дефицит ракет для западных систем, переданных Киеву, усугубляется большими размерами самой Украины, из-за чего многие объекты не удается прикрыть. В то же время США не предоставляют достаточного количества противоракет, истощив запасы в конфликте с Ираном.

При этом, по сведениям The New York Times, Россия в 2025 году запустила по Украине около 600 баллистических ракет, а в 2026-м ожидается, что это число достигнет 900. Компания Lockheed Martin, производящая ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, за год сделала всего 620 боеприпасов, распределенных по всему миру.

Украина с февраля 2022 года получила более 1600 ракет для Patriot типа PAC-3 и PAC-2, однако поставки союзников не успевают за ростом числа атак.

В США признали неэффективность своих систем ПВО на Украине перед ракетами России

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес ранее констатировал, что американские системы противовоздушной обороны Patriot не могут эффективно противостоять ракетам Вооруженных сил (ВС) России.

«Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена. Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода», — рассказал он.

По словам американского военного, и другие западные системы ПВО не справились с задачей. Он отметил, что созданная на Украине многоуровневая система потерпела крах, поскольку Россия создала ракетные технологии, которые современное поколение систем ПВО стран НАТО не может нейтрализовать.