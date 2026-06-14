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05:55, 14 июня 2026Бывший СССР

Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты

NYT: Украина не способна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украина оказалась неспособна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет для систем противовоздушной обороны и увеличившегося производства в России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО.

По их словам, дефицит ракет для западных систем, переданных Киеву, усугубляется большими размерами самой Украины, из-за чего многие объекты не удается прикрыть. В то же время США не предоставляют достаточного количества противоракет, истощив запасы в конфликте с Ираном.

Отмечается, что Россия в 2025 году запустила по Украине около 600 баллистических ракет, а в 2026 ожидается, что это число достигнет 900. При этом компания Lockheed Martin, производящая ракеты-перехватчики PAC-3 для комплексов Patriot, за год сделала всего 620 боеприпасов, распределенных по всему миру.

Украина с февраля 2022 года получила более 1600 ракет для Patriot типа PAC-3 и PAC-2, однако поставки союзников не успевают за ростом числа атак.

Ранее украинские мониторинговые ресурсы в течение нескольких дней сообщали об угрозе прилета баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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