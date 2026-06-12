На Украине приготовились к прилету нового «Орешника»

На Украине сообщили об угрозе нового прилета «Орешника»

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили об угрозе прилета баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Отмечалось, что ракета может быть пущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области. «Существует опасность прилетов вышеуказанных ракет по всей территории Украины», — предупредили мониторщики.

Спустя 13 минут было объявлено об отмене тревоги.

Схожее сообщение было опубликовано 10 июня. Тогда, по сведениям украинского мониторингового Telegram-канала «еРадар», на ракетном полигоне якобы происходили подготовительные действия к возможному пуску «Орешника». Отмечалось, что цель работ — тренировочный пуск или удар во время следующей массированной атаки по Украине — неизвестна.