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00:05, 12 июня 2026Бывший СССР

На Украине приготовились к прилету нового «Орешника»

На Украине сообщили об угрозе нового прилета «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили об угрозе прилета баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Отмечалось, что ракета может быть пущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области. «Существует опасность прилетов вышеуказанных ракет по всей территории Украины», — предупредили мониторщики.

Спустя 13 минут было объявлено об отмене тревоги.

Схожее сообщение было опубликовано 10 июня. Тогда, по сведениям украинского мониторингового Telegram-канала «еРадар», на ракетном полигоне якобы происходили подготовительные действия к возможному пуску «Орешника». Отмечалось, что цель работ — тренировочный пуск или удар во время следующей массированной атаки по Украине — неизвестна.

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