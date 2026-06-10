На Украине приготовились к запуску «Орешника»

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о подготовке ВС РФ к пуску «Орешника»

Российские войска якобы готовятся к пуску баллистической ракеты средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в ближайшее время. Об этом сообщил украинский мониторинговый Telegram-канал «еРадар».

«По полученной информации, на полигоне Капустин Яр происходят подготовительные действия к возможному пуску баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель работ — тренировочный пуск или удар во время следующей массированной атаки по Украине — неизвестна.

Ранее аналитик Defense Express Иван Киричевский заявил, что у Украины нет средств для перехвата «Орешника». Он заключил, что в перспективе Украине необходимо создавать собственную систему противоракетной обороны и аналогичные ракеты.