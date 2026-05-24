В Киеве заявили об отсутствии средств для перехвата «Орешника»

Аналитик Киричевский: У России 10 ракет «Орешник», которые нечем перехватывать

У Украины до сих пор нет средств для перехвата российских баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом пишет УНИАН со ссылкой на аналитика Defense Express Ивана Киричевского.

Всего, по словам Киричевского, Россия могла накопить уже около 10 таких ракет, а американские оценки говорят о примерно 12 ракетах. Военный эксперт добавил, что «Орешник» остается угрозой, которую невозможно игнорировать, поскольку сейчас ВСУ фактически нечем перехватывать такие БРСД.

Киричевский заключил, что в перспективе Украине необходимо создавать собственную систему противоракетной обороны и аналогичные ракеты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил Россию за удар ракетой «Орешник» по территории Украины. Он добавил, что это укрепляет решимость Запада продолжать поддерживать Киев.