15:41, 24 мая 2026Мир

Макрон осудил Россию за удар «Орешником» по Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил Россию за удар ракетой «Орешник» по территории Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты "Орешник"», — говорится в публикации.

Он добавил, что это укрепляет решимость Запада продолжать поддерживать Киев и «делать все возможное для достижения справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы».

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек.

Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

24 мая Российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

