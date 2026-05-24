Минобороны раскрыло подробности удара возмездия с применением «Орешника» по Украине

МО: Российская армия нанесла удар возмездия, в том числе «Орешником», по Украине

Российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами (ВС) Российской Федерации нанесен массированный удар», — заявили в министерстве. Для атаки ВС РФ использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

В Минобороны добавили, что цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» перечислил предварительные цели комбинированного ночного удара ВС России по Украине.