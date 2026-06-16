Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

Россиянка @ksushaaaxxx.x заметила множество девушек в голубых рубашках в Москве

Пользовательница Ксения (фамилия неизвестна) с никнеймом @ksushaaaxxx.x прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Россиянка из города Волжского запечатлела свою поездку на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице. Она показала, что надела мини-платье в сочетании с голубой рубашкой в тонкую белую полоску. В свою очередь, автор ролика заметила вокруг множество других девушек, которые носили рубашки аналогичной расцветки.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Все такие индивидуальные и уникальные», «Для НПС летнее обновление вышло», «Тоже купила месяц назад из-за цвета, но теперь не могу носить, потому что зафорсили», «А мне нравится, что людям нравятся одинаковые вещи, это же прикольно. Только позитив вызывает», «Базовая рубашка, что не так?» — заявили юзеры.

Ранее в июне редакторы Who What Wear назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на лето 2026 года.