Голубые джинсы назвали устаревшими

Редакторы Who What Wear назвали розовые джинсы модной заменой классическим голубым

Редакторы Who What Wear назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на лето 2026 года. Подборка появилась на сайте модного портала.

В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, считают эксперты. При этом самыми актуальными оказались розовые брюки из денима, которые были особенны популярны в 1980-х годах. Отмечается, что лучше всего они сочетаются с рубашками, лонгсливами и футболками в тон, либо верхами черного цвета.

Согласно материалу, розовые джинсы появились в ассортименте таких брендов, как Madewell, Zara, Chloe, Agold, Rag & bone и других популярных марок. «Голубые джинсы — это классика, которая в целом никогда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое? Так и поступили самые модные инфлюэнсеры», — подчеркнули авторы.

В мае также была названа самая модная замена скинни-джинсам.