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13:36, 11 июня 2026Ценности

Голубые джинсы назвали устаревшими

Редакторы Who What Wear назвали розовые джинсы модной заменой классическим голубым
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @nlmarilyn

Редакторы Who What Wear назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на лето 2026 года. Подборка появилась на сайте модного портала.

В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, считают эксперты. При этом самыми актуальными оказались розовые брюки из денима, которые были особенны популярны в 1980-х годах. Отмечается, что лучше всего они сочетаются с рубашками, лонгсливами и футболками в тон, либо верхами черного цвета.

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Согласно материалу, розовые джинсы появились в ассортименте таких брендов, как Madewell, Zara, Chloe, Agold, Rag & bone и других популярных марок. «Голубые джинсы — это классика, которая в целом никогда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое? Так и поступили самые модные инфлюэнсеры», — подчеркнули авторы.

В мае также была названа самая модная замена скинни-джинсам.

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