Губернатор Слюсарь: Обломки БПЛА рухнули в порту и на промышленной территории под Ростовом

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули в порту Таганрога и на промышленной территории. Об этом сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что при падении обломков БПЛА в районе перечисленных объектов под Ростовом-на-Дону возгораний не возникло. «На местах происшествий работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Слюсарь добавил, что число пострадавших выросло — был госпитализирован еще один житель Таганрога.

Ранее сегодня, 29 июля, сообщалось о смерти жительницы Таганрога во время падения обломков ракеты.