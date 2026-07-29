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08:27, 29 июля 2026Россия

Обломки украинских БПЛА рухнули на территории российского порта

Губернатор Слюсарь: Обломки БПЛА рухнули в порту и на промышленной территории под Ростовом
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули в порту Таганрога и на промышленной территории. Об этом сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что при падении обломков БПЛА в районе перечисленных объектов под Ростовом-на-Дону возгораний не возникло. «На местах происшествий работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.

Слюсарь добавил, что число пострадавших выросло — был госпитализирован еще один житель Таганрога.

Ранее сегодня, 29 июля, сообщалось о смерти жительницы Таганрога во время падения обломков ракеты.

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