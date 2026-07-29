Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули в порту Таганрога и на промышленной территории. Об этом сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Чиновник сообщил, что при падении обломков БПЛА в районе перечисленных объектов под Ростовом-на-Дону возгораний не возникло. «На местах происшествий работают специалисты экстренных служб», — сообщил он.
Слюсарь добавил, что число пострадавших выросло — был госпитализирован еще один житель Таганрога.
Ранее сегодня, 29 июля, сообщалось о смерти жительницы Таганрога во время падения обломков ракеты.