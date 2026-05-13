Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:16, 13 мая 2026Ценности

Названа самая модная замена скинни-джинсам

Who What Wear назвали брюки на завязках самой модной заменой скинни-джинсам
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Редакторы Who What Wear назвали модели брюк, пришедших на смену скинни-джинсам в текущем сезоне. Подборка опубликована на сайте модного издания.

В первую очередь читателей призвали присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей — хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте таких брендов, как J.Crew, Open Edit, H&M, Reformation и других.

Материалы по теме:
Синяки Трампа, залысины Шмыгаля и ресницы Джея Ди Вэнса. Какой макияж носят политики разных стран и почему над ними смеются?
Синяки Трампа, залысины Шмыгаля и ресницы Джея Ди Вэнса.Какой макияж носят политики разных стран и почему над ними смеются?
10 мая 2026
«На грани добра и зла» Самые яркие образы звезд в Каннах-2026 и россияне на красной дорожке
«На грани добра и зла»Самые яркие образы звезд в Каннах-2026 и россияне на красной дорожке
Сегодня

Еще одной самой модной заменой облегающим джинсам авторы статьи назвали белые джинсы расслабленного кроя. Подобные джинсы представлены в линейках марок Citizens of Humanity, Ag, AGOLDE и прочих как люксовых, так и массмаркетовых магазинов.

Кроме того, актуальность обрели летящие брюки из сатина, а также брюки-капри. Последние идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке, отмечают модные редакторы.

Ранее россиянкам предложили необычный способ сделать порвавшиеся джинсы трендовыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok