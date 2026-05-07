Россиянкам предложили необычный способ сделать порвавшиеся джинсы трендовыми

Стилист Рогов предложил засовывать каблуки в дыры на джинсах ради тренда

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов предложил необычный способ сделать трендовыми порвавшиеся джинсы. Пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт опубликовал подборку кадров, на которых девушки позировали в брюках из денима с дырами в нижней части штанин. При этом героини кадров вставили в дырки каблуки от своих туфель, босоножек и сапог.

«Превратите недостаток в тренд — просуньте в потертости каблуки и щеголяйте в них дальше!» — обратился к подписчицам специалист.

В апреле сообщалось, что рваные и грязные вещи за сотни тысяч рублей стали трендом.