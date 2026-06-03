На ПМЭФ показали семейные древа Путина и Гагарина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали семейное древо президента России Владимира Путина, составленное Домом семейных традиций «Кристиан». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как рассказала руководитель медиапроектов компании Эльвира Фархутдинова, самый ранний предок главы государства, найденный историками, родился в XVII веке. На своем стенде компания также показала список родственников первого человека в космосе Юрия Гагарина и путешественника Федора Конюхова.

Также дом «Кристиан» продемонстрировал письма композитора Петра Чайковского и одну из первых версий компьютера Apple II, подаренную основателем компании Стивом Джобсом инженеру Аллану Алкорну.

Ранее философ и политолог Александр Дугин назвал преимущество Владимира Путина перед президентом США Дональдом Трампом. По его словам, российский лидер борется с неолиберализмом успешнее, чем его американский коллега.