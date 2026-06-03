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20:02, 3 июня 2026Наука и техника

Обнаружено природное средство для укрепления костей

Front Nutr: Экстракт женьшеня помогает при остеопорозе и улучшает состояние костной ткани
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: QinJin / Shutterstock / Fotodom

Экстракт женьшеня может помогать при остеопорозе и улучшать состояние костной ткани. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировавшие 28 исследований на животных моделях остеопороза. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи оценили, как добавки с экстрактом Panax ginseng влияют на минеральную плотность костей, их внутреннюю структуру, прочность и биохимические показатели обмена костной ткани. Анализ показал, что у животных, получавших женьшень, плотность костей была значительно выше, чем в контрольных группах.

Кроме того, экстракт улучшал микроструктуру костей: увеличивал число и толщину костных перекладин, повышал долю костной ткани и уменьшал промежутки между трабекулами. Также отмечалось улучшение прочностных характеристик костей, включая максимальную нагрузку и жесткость. Это означает, что кости становились не только плотнее, но и устойчивее к повреждениям.

Авторы связывают эффект с активными веществами женьшеня — гинзенозидами, которые могут снижать воспаление, уменьшать окислительный стресс и влиять на баланс между разрушением и восстановлением костной ткани.

Ранее ученые выяснили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний повышает вероятность переломов.

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