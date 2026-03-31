18:28, 31 марта 2026

Раскрыта группа людей с высоким риском переломов костей

The Lancet: Риск сердечно-сосудистых заболеваний повышает вероятность переломов
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dina V / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Тулейнского университета в США установили, что высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) значительно увеличивает вероятность переломов у женщин после менопаузы. Это связано с хроническим воспалением, которое характерно для людей с повышенным риском ССЗ и может ослаблять костную ткань, повышая вероятность переломов. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Regional Health — Americas.

В исследовании, продолжавшемся 30 лет, участвовали более 21 000 женщин. Ученые использовали калькулятор PREVENT, чтобы оценить 10-летний риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сопоставить его с частотой переломов у участниц. Оказалось, что женщины с высоким и промежуточным риском ССЗ имели значительно более высокие шансы на перелом бедра и остеопоротические переломы (МОФ), чем те, кто имел низкий риск ССЗ.

По данным анализа, у женщин с высоким риском ССЗ вероятность перелома бедра была на 93 процента выше, а для остеопоротических переломов — на 22 процента выше, чем у женщин с низким риском. Эти результаты сохранились даже после учета других факторов, таких как образ жизни, возраст и клинические параметры.

По словам авторов работы, полученные данные подчеркивают важность оценки риска ССЗ для предсказания вероятности переломов у женщин старше 50 лет.

Ранее ученые выяснили, что употребление ультраобработанных продуктов ухудшает состояние костей.

