Привычные продукты оказались связаны с повышенным риском переломов

BJN: Употребление ультраобработанных продуктов ухудшает состояние костей

Частое употребление ультраобработанных продуктов может быть связано с ухудшением состояния костей. К такому выводу пришли ученые из Университета Тулейна, проанализировавшие данные крупного долгосрочного исследования. Результаты опубликованы в журнале The British Journal of Nutrition (BJN).

Исследователи изучили информацию о здоровье и питании более 160 тысяч человек из базы данных UK Biobank. Наблюдение длилось более 12 лет. Выяснилось, что у людей, которые чаще употребляли ультраобработанные продукты — такие, как готовые замороженные блюда, сладкие йогурты, хлопья, печенье, чипсы и газированные напитки — плотность костной ткани была ниже, а риск перелома бедра выше.

По расчетам ученых, каждые 3,7 дополнительных порции таких продуктов в день увеличивали риск перелома бедра примерно на 10,5 процента. Участники исследования в среднем потребляли около восьми порций ультраобработанной пищи ежедневно.

Авторы предполагают, что проблема может быть связана с составом такой еды: она часто содержит много соли, сахара и жиров, но мало полноценной пищи и питательных веществ, необходимых для здоровья костей. Связь оказалась особенно заметной у людей младше 65 лет и у людей с низкой массой тела, для которых недостаток питательных веществ может сильнее влиять на состояние костной ткани.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета снижает риск переломов костей.