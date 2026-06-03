Порошенко: Украина близка к миру как никогда за последние четыре года

Украина близка к миру как никогда за последние четыре года. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Telegram-канале.

«Украина близка миру как никогда за последние 4 года. Но это окно возможностей ограничено летом. Речь идет о шансе на немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня и начало переговоров с участием США и Европы», — написал он.

По его словам, время является критическим фактором, поскольку «на войне удача изменчива и редко любит тех, кто откладывает решение на потом».