Борис Эйфман признался в обретении мудрости только к 80 годам

Борис Эйфман признался, что только к 80 годам почувствовал себя по-настоящему мудрым

Народный артист России, хореограф Борис Эйфман, которому исполнилось 80 лет, признался, что именно сейчас по-настоящему обрел мудрость, осознал свою профессию и ответственность перед зрителями. Об этом он рассказал в интервью для aif.ru, посвященном юбилею.

По словам Эйфмана, возраст он воспринимает спокойно и с благодарностью. Хореограф признался, что счастлив встретить юбилей в добром здравии и с желанием продолжать работать. «Мне кажется, что 80 — это 80. Это возраст. Очень почтенный, очень серьезный», — сказал он.

Эйфман отметил, что считает себя прежде всего творческим человеком, который создает собственный пластический мир. Он признал, что работать с ним бывает непросто. Однако он уверен, что вместе с труппой театр создает востребованный репертуар, который за рубежом уже называют русским психологическим театром балета.

Хореограф также рассказал, что давно перестал болезненно реагировать на критику. По его словам, за почти полвека существования театра критических отзывов было немало, но искусство невозможно оценивать исключительно с одной точки зрения.

Особые слова Эйфман посвятил Москве. Он вспомнил, что именно столичные гастроли почти полвека назад фактически спасли его театр от закрытия. После успешных показов в Москве появились положительные публикации в центральной прессе, и это помогло коллективу продолжить работу. «Это город, который почти 50 лет отдает нам свою любовь и признание. А мы платим ему тем же», — заключил хореограф.

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