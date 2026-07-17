Спиваков покинул Россию после выписки из больницы

Жена Владимира Спивакова заявила, что они покинули Россию после его выписки из больницы

Супруга дирижера Владимира Спивакова Сати рассказала, что они вместе с мужем приехали в Ереван. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 3 июля дирижера выписали из больницы, после чего пара отправилась в родной город Сати — Ереван. Супруга полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» отметила, что на свежем воздухе артист должен быстрее восстановиться после болезни.

«Животворящий воздух моей Родины. Фото для тех, кто волнуется за восстановление и самочувствие моего мужа. Спасибо городу за этот волшебный день», — написала Спивакова.

Ближайшее выступление маэстро в новом сезоне должно состояться в его день рождения, 12 сентября. Ему исполнится 82 года.

Ранее сообщалось, что причиной госпитализации дирижера Владимира Спивакова стала пневмония. Артиста отвезли в больницу на машине скорой помощи.