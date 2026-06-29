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13:01, 29 июня 2026Культура

Названа причина госпитализации дирижера Спивакова

Причиной госпитализации дирижера Владимира Спивакова стала пневмония
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков был госпитализирован в связи с пневмонией. Об этом рассказала его супруга Сати Спивакова, ее слова передает ТАСС.

«Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления», — сообщила Сати. По ее словам, артист чувствует себя хорошо и выпишется из больницы до конца недели.

19 июня митрополит Иларион сообщил, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Артиста отвезли в больницу на машине скорой помощи. Позже стало известно, что диагноз не подтвердился.

Владимир Спиваков — народный артист СССР, заслуженный артист РСФСР и других бывших республик Союза. В мае 2025 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.

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