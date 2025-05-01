Дирижеру Спивакову присвоили звание Героя Труда

Путин присвоил звание Героя Труда дирижеру Владимиру Спивакову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда 80-летнему дирижеру и президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Спиваков — народный артист СССР, заслуженный артист РСФСР и других бывших республик Союза. Он награжден российскими орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III, II и I степеней, а также французскими и итальянскими орденами.

В 2006 году дирижера признали артистом мира ЮНЕСКО.

Кроме Спивакова звание Героя Труда получили заместитель научного руководителя челябинского Всероссийского научно-исследовательского института имени академика Е.И. Забабахина Юрий Диков, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов, тракторист и управляющий отделением «Зори Кавказа» в Ингушетии Султангирей Костоев, главврач больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.

