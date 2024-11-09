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10:34, 9 ноября 2024Культура

Композитору Пахмутовой присвоили звание Героя Труда в день ее 95-летия

Путин присвоил звание Героя Труда композитору Пахмутовой в день ее 95-летия
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Член региональной общественной организации «Союз московских композиторов» в субботу, 9 ноября, празднует свое 95-летие.

Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большинство из них были созданы ею в соавторстве с мужем — поэтом Николаем Добронравовым.

В числе наиболее популярных композиций Пахмутовой — «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская Пуща», «Как молоды мы были», «Надежда» и «Птица счастья».

В конце декабря 2023 года стало известно об экстренной госпитализации композитора. Сообщалось, что женщина находится в состоянии средней тяжести.

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