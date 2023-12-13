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15:36, 13 декабря 2023Культура

Раскрыты подробности состояния композитора Пахмутовой

Певец Юлиан заявил, что композитор Пахмутова находится в среднетяжелом состоянии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

94-летняя вдова лауреата Государственной премии СССР поэта Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова, находится в состоянии средней тяжести. Об этом заявил певец Юлиан, его слова приводит «360».

Он отметил, что «не уполномочен» говорить о диагнозе Пахмутовой. «Чувствует она себя... Ну как человек, который болеет, себя чувствует? Она заболела, она в инфекционном отделении ЦКБ», — добавил артист.

Певец призвал дать пианистке «спокойно поболеть и выздороветь». Он предположил, что композитор могла заразиться во время посещения мероприятий, где было большое скопления людей. «Состояние у нее не тяжелое, среднее, но я не врач, чтобы определять состояние. Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении», — заключил исполнитель.

Ранее было раскрыто местонахождение Александры Пахмутовой. Об экстренной госпитализации композитора стало известно 7 декабря. При этом директор фонда Пахмутовой назвал информацию о госпитализации пианистки враньем, а также заявил, что с ней все в порядке.

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