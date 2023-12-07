Появилась информация о госпитализации композитора Пахмутовой

Mash: композитора Пахмутову госпитализировали из-за сердечного приступа

93-летнюю вдову лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитора Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в Москве. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, у пианистки случился сердечный приступ. Пахмутова почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику, где ей поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь. Сейчас композитор находится в медицинском учреждении, говорится в сообщении.

При этом директор фонда Александры Пахмутовой в разговоре с РИА Новости назвал информацию о госпитализации пианистки враньем, а также заявил, что с композитором все в порядке.

В сентябре стало известно, что Александра Пахмутова впала в сильную депрессию после потери супруга, в браке с которым прожила почти 70 лет.

В ноябре стало известно, что народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге.