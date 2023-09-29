Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:39, 29 сентября 2023Культура

Пахмутова впала в депрессию после потери супруга Добронравова

Пахмутова впала в сильную депрессию после потери супруга Добронравова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

93-летняя вдова лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова впала в сильную депрессию после потери супруга, в браке с которым прожила почти 70 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, Пахмутова плачет каждый день: ее переживания могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому за состоянием пианистки следят врачи.

Отмечается, что композитор до сих пор переживает и заявляет о том, что она никому не нужна. Настроение Пахмутовой поднимают воспоминания о Добронравове: каждый день пианистка рассматривает семейные фотографии, слушает совместные композиции пары и говорит о том, как сильно любила поэта.

Рядом с композитором постоянно находятся две сиделки, а также помощник. В гости к Пахмутовой также ходит подруга. Близкие пианистки заботятся о ней и пытаются помочь справиться с депрессией.

В ночь на 17 сентября не стало Николая Добронравова. Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Добронравов — автор множества ставших популярными песен, среди которых «Надежда», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей» и другие.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

    Еще одна страна Европы введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

    Телеведущий сбросил 28 килограммов благодаря одному простому изменению

    54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет моложавой внешности

    Скидку на электромобили захотели увеличить для некоторых россиян

    В российском городе мать с ребенком провели в плену полгода

    В Китае построили железную дорогу через море

    В российском городе ищут расправившегося над женщиной разнорабочего

    В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

    Путин определил число подлежащих призыву осенью россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости